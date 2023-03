Real Madrid-Liverpool stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid-Liverpool, sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Sfida di altissimo livello al Bernabeu, dove i Blancos si presentano con il 5-2 maturato all’andata, che li pone in grandissimo vantaggio nei confronti dei Reds. Ma Carlo Ancelotti sa benissimo di cosa siano capaci di fare gli inglesi, e infatti alla vigilia ha avvertito ampiamenti i suoi sui rischi nel sottovalutare questa partita. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, NowTV e Infinity+. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ile le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di. Sfida di altissimo livello al Bernabeu, dove i Blancos si presentano con il 5-2 maturato all’an, che li pone in grandissimo vantaggio nei confronti dei Reds. Ma Carlo Ancelotti sa benissimo di cosa siano capaci di fare gli inglesi, e infatti alla vigilia ha avvertito ampiamenti i suoi sui rischi nel sottovalutare questa partita. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, con la partita che sarà visibile intv sui canali di Sky Sport, oltre che insu Sky Go, NowTV e Infinity+. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : #PortoInter: #Pepe infortunato (il difensore ex Real Madrid, non il compagno di squadra), non va nemmeno in panchina. - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - zeferovic14 : Milan x Real Madrid Bayern x City Benfica x Inter Napoli x Chelsea Fica dito - _TheDare : @DucaAndrea85 Amen, ma almeno ho la possibilità di giocarmela. City Bayern Benfica e Real Madrid sono ingiocabili per noi. -