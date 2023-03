Real Madrid-Liverpool, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno ottavi Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Real Madrid-Liverpool, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Bernabeu si riparte dal clamoroso 2-5 maturato all’andata, dunque per i Reds missione praticamente impossibile, quella di dover ribaltarla con quattro gol di scarto. Ma è pur sempre uno scontro stellare. Si parte alle ore 21 di mercoledì 15 marzo. Real Madrid-Liverpool sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Davide Polizzi e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ile isu Sky edi, match valido per ildeglidi finale di2022/2023. Al Bernabeu si riparte dal clamoroso 2-5 maturato all’andata, dunque per i Reds missione praticamente impossibile, quella di dover ribaltarla con quattro gol di scarto. Ma è pur sempre uno scontro stellare. Si parte alle ore 21 di mercoledì 15 marzo.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Davide Polizzi e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. SportFace.

