Real Madrid-Liverpool, le probabili formazioni

Alle ore 21 il ritorno della sfida tra Real Madrid e Liverpool di Champions League, ecco le probabili formazioni.

Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.

Liverpool (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. All.: Klopp.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

