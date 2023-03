Real Madrid-Liverpool | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, ritorno degli ottavi di Champions League. Una sfida stellare che si ripropone per l’11^ volta nella massima competizione europea per club. Il bilancio delle sfide precedenti è a favore dei blancos con sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Eppure nei primi tre confronti hanno sempre trionfato i Reds, ma nelle sfide successive si registrano solo successi della compagine spagnola ad eccezione di un pareggio a reti bianche nel 2021. Tra queste vittorie rientrano i trionfi delin finale di Champions nel 2018 e nel 2022, mentre gli inglesi hanno soffiato la coppa agli spagnoli nell’atto decisivo della stagione 1980/81, primo confronto in assoluto fra le due squadre. Al...