Real Madrid-Liverpool | fischi del Bernabeu all’inno della Champions

(Di mercoledì 15 marzo 2023)di tutti i tifosi dello stadio Santiagoal momento dell’innoLeague I tifosi delnon hanno gradito il lavarsi le mani dell’UEFA, che non ha intenzione di risarcire i tifosi rimasti fuori dallo stadio in occasione dell’ultima finale di. E così il, prima del calcio d’inizio del match con il, ha pesantementeato l’innoche risuonava nell’impianto blanco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Kvaratskhelia: '#Guti era il mio idolo da piccolo'. E l'ex Real Madrid gli invia una sua maglia e una lettera - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - edohere__ : il Real Madrid in UCL è ingiocabile tecnicamente e mentalmente, poco da fare - Davide_peacock : Il Real Madrid fa paura, tecnicamente sono mostruosi #RMALIV #ChampionsLeague -

Al Bernabeu, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions trae Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bernabeu,e Liverpool si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: moviola- Liverpool L'episodio chiave della moviola del match trae Liverpool, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ...DIRETTA In campo anche- Liverpool: DIRETTA

I tifosi del Real Madrid non hanno gradito il lavarsi le mani dell’UEFA, che non ha intenzione di risarcire i tifosi rimasti fuori dallo stadio in occasione dell’ultima finale di Champions. E così il ...Real Madrid-Liverpool è la gara di ritorno degli ottavi di Champions League: si gioca mercoledì 15 marzo allo stadio Santiago Bernabeu, fischio d’inizio alle ore 21. Diretta TV e streaming su… Leggi ...