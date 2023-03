Re Carlo sarà l’unico erede dell’intero patrimonio di Elisabetta: neanche un quattrino al resto della Famiglia Reale, Andrea è “disperato” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pessime notizie per la Famiglia Reale: Re Carlo III sarà l’unico erede del patrimonio di 650 milioni di sterline (735 milioni di euro) lasciati dalla madre Elisabetta. I fratelli del Re: Anna, Edoardo e Andrea, non vedranno dunque il becco di un quattrino. Il motivo è semplice: in base a una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major, se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. In questo modo la Royal family, eviterà così una tassazione pari al 40% del lascito. L’obiettivo che ha portato all’approvazione di questa legge era quello di impedire che i beni della monarchia vengano tagliati attraverso la tassazione del capitale lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pessime notizie per la: ReIIIdeldi 650 milioni di sterline (735 milioni di euro) lasciati dalla madre. I fratelli del Re: Anna, Edoardo e, non vedranno dunque il becco di un. Il motivo è semplice: in base a una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major, se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. In questo modo la Royal family, eviterà così una tassazione pari al 40% del lascito. L’obiettivo che ha portato all’approvazione di questa legge era quello di impedire che i benimonarchia vengano tagliati attraverso la tassazione del capitale lungo ...

