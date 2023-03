Ravello Summer Camp 2024 | aperte le iscrizioni al centro estivo

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Comune diha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare al2023 rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 13 anni. Le attività saranno organizzate in tre gruppi in base alla fascia d’età, e saranno ospitate in varie location di, dagli spazi esterni e interni al plesso scolastico ai giardini comunali, dao sportivo “Paolo Caruso” alla spiaggia di Castiglione. Prevista l’attivazione di un servizio di trasporto con scuolabus per l’entrata e l’uscita dal. Per garantire la copertura dei costi è richiesto alle famiglie di una quota di partecipazione fissata in un massimo di 250 euro per mezza giornata e di 450 euro per la giornata intera. Previste agevolazioni per l’iscrizione ...