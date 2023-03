Rauti, 'truppe alpine risorsa preziosa per difesa e sicurezza' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti ha incontrato oggi a San Candido le penne nere del Comando truppe alpine dell'Esercito impegnate nella fase finale dell'esercitazione "Volpe bianca" 2023. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il sottosegretario allaIsabellaha incontrato oggi a San Candido le penne nere del Comandodell'Esercito impegnate nella fase finale dell'esercitazione "Volpe bianca" 2023. ...

Rauti, 'truppe alpine risorsa preziosa per difesa e sicurezza' Per Rauti "le Truppe alpine dell'esercito rappresentano una risorsa preziosa per il Comparto difesa e sicurezza e sono un Corpo di eccellenza su cui investire". Il sottosegretario Rauti parteciperà ...