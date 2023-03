“Rari come Franci” trasforma il dolore per la morte di un figlio in speranza per altri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Perdere un figlio è un’esperienza devastante, una tragedia dopo la quale per alcune persone è possibile ripartire solo a patto di trasformare il proprio dolore indelebile in una speranza per altri genitori e per i loro figli. È quello che hanno fatto i genitori di Francesco Tedoldi dando vita a “Rari come Franci”, progetto dedicato a finanziare la ricerca per le malattie metaboliche rare, per cui spesso non esiste ancora una cura. La speranza è che la medicina possa dare ad altre famiglie una sorte diversa di quella del piccolo Francesco, malato di una sindrome metabolica rara nota come Glicogenosi di tipo 2, e morto nell’estate del 2022 a 11 anni. La storia di Francesco Tedoldi Francesco è nato il 31 marzo del 2011, e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 marzo 2023) Perdere unè un’esperienza devastante, una tragedia dopo la quale per alcune persone è possibile ripartire solo a patto dire il proprioindelebile in unapergenitori e per i loro figli. È quello che hanno fatto i genitori di Francesco Tedoldi dando vita a “”, progetto dedicato a finanziare la ricerca per le malattie metaboliche rare, per cui spesso non esiste ancora una cura. Laè che la medicina possa dare ad altre famiglie una sorte diversa di quella del piccolo Francesco, malato di una sindrome metabolica rara notaGlicogenosi di tipo 2, e morto nell’estate del 2022 a 11 anni. La storia di Francesco Tedoldi Francesco è nato il 31 marzo del 2011, e ...

