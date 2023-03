Rapimento Moro, un podcast Carabinieri - Rai per ricordare (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quarantacinque anni fa, la mattina del 16 marzo 1978, quando viene rapito Aldo Moro in via Mario Fani a Roma, Francesco Pannofino all'epoca è uno studente universitario e si trovava fisicamente sul ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quarantacinque anni fa, la mattina del 16 marzo 1978, quando viene rapito Aldoin via Mario Fani a Roma, Francesco Pannofino all'epoca è uno studente universitario e si trovava fisicamente sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucioniTania : @ElisabettaGall7 Per dirne un paio...brigate rosse, rapimento Moro, piazza Fontana...cosi per dire dalla gierra in poi... - amatorosalia1 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… - Ivo_Serentha : 16 marzo 1978 - L'agguato e il rapimento di Aldo Moro - ozymand87647780 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… - carlo_magnani : #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta… -