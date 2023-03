Rapimento Aldo Moro | un podcast di Carabinieri e Rai per ricordare 45 anni dopo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescoptagl1 : A 45 anni dal rapimento l’Università e l’Ancri ricordano Aldo Moro - sarais53 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… - demartin : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… - saverio951 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… - amatorosalia1 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 16 marzo 1978, le Idi di marzo della Repubblica. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta (Leon… -

Quarantacinque anni fa, la mattina del 16 marzo 1978, quando viene rapitoMoro in via Mario Fani a Roma, Francesco Pannofino all'epoca è uno studente universitario e si trovava fisicamente sul posto, leggendo il resocondo della partita della Juventus sul giornale, in ...È doveroso ricordare una pagina particolarmente dolorosa della storia italiana: la strage di Via Fani, avvenuta il 16 marzo 1978 in cui persero la vita gli uomini della scorta diMoro (2 carabinieri: Oreste Leonardi e Domenico Ricci; 3 agenti della Polizia: Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino). L'eccidio venne programmato meticolosamente e freddamente dal ...Alla luce di questi fatti, ile l'uccisione diMoro le Brigate Rosse volevano colpire l'artefice della solidarietà nazionale, del riavvicinamento di culture politiche che, insieme ad ...

45 anni dal rapimento di Aldo Moro, i programmi tv che ricorderanno l’anniversario Tvblog

A 45 anni da quel tragico giorno in cui fu rapito Aldo Moro ed uccisi gli uomini della scorta, nessuno può dimenticare quella triste pagina di storia: una lunga stagione di terrorismo di matrice ...Su iniziativa (ormai più che trentennale ) il Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, onorando la sublime memoria dei 5 martiri trucidati proditoriamente, preposti alla tutela del presidente Aldo ...