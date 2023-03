RAI1 IN CRISI? LE CRITICITÀ DEL PALINSESTO | I CAVALLI DI BATTAGLIA ESAURITI E CANALE 5…

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In queste settimane stiamo assistendo ad un fenomeno particolare, ossia quello che vede una serie diper quanto riguardae unmolto forte di5 al mercoledì. Giorno naturalmente inadatto per gli show che normalmente si reputano più idonei i giorni di venerdì o sabato. Premesso che ciò che viene trasmesso da Mediaset in questo giorno sono i programmi più rischiosi in termini di audience. Il varietà di Michelle Hunziker è crollato nel giro di poche puntate e, ugualmente, “La Tv Dei 100 E Uno” di Chiambretti è connotato da un rischio alto, non si comprende la totale resa dell’ammiraglia Rai con unestivo. Il mercoledì, infatti, Rai 1 propone film speso scadenti e in replica. Unica vera e eccezione è stata quella di “Bohemian Rapsody”, il film sui Queen che, ...

... infatti, quasi sicuramente aspetta un bambino dal Sant'Erasmo e quest'ultimo è in pienacon ... L'appuntamento con la soap è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa suNunzia De Girolamo dal 21 gennaio ogni sabato conduce sula terza stagione di Ciao maschio (... le offrisse un posto da dirigente 'Andrei inperché a me la tv piace e difficilmente ...Che Dio ci aiuti (2011 - ) Che Dio ci aiuti è una fiction in onda suche si è fatta forza tra ... Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati), che deve vedersela con unaprofonda che ...

Nella puntata di martedì 14 marzo 2023, in onda alle ore 23.15 su Rai 2, Cattelan ospiterà la coach di "Amici" Alessandra Celentano e i cantanti Colapesce e Dimartino.