Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasaLettori : RT @MirellaArmiero: Un bel ritratto di provincia nel romanzo di @OlgaCampofreda @nneditore @CasaLettori - MirellaArmiero : Un bel ritratto di provincia nel romanzo di @OlgaCampofreda @nneditore @CasaLettori - piera69969209 : Due ragazze 'perbene' @LauraPausini @GiuliaSalemi93 - aned_let : RT @altri_animali: «Ragazze perbene ha dalla sua la capacità di disegnare in pochi tratti un universo claustrofobico ma patinatissimo». #R… - aned_let : Uè @altri_animali grazie per l'ospitalità ?? Qui si parla di #RagazzePerbene di Olga Campofreda. -

È una persona". "Loredana Bertè è una dellepiù buone che abbia mai conosciuto. Ci siamo visti qualche volta, una delle ultime è stata in una trasmissione televisiva, e io anche in ...Dobbiamo educare i nostri figli, alunni e nipoti a diventare uomini. Il che significa, fra ...le bambine che ancora subiscono l'infibulazione e per quelle obbligate a sposarsi e per le...La trincea del crack Il dottore Zavatteri è un uomoe pacifico che, improvvisamente, senza ... Abbiamo incontrato donne e uomini in divisa che fanno da madre e da padre allee ai ragazzi ...

Due cugine, «Ragazze perbene» di Caserta Corriere della Sera

Si è chiusa con numeri straordinari la 60esima edizione della Bologna Children's Book Fair. Tante le novità dell'editoria per i bambini di tutte le età. Questa settimana ve ne proponiamo alcune. Buona ...L’ingegnere informatico di 51 anni picchiato perché ingiustamente ritenuto pedofilo, chiese aiuto. Ieri le prime ammissioni degli indagati: “Siamo pentiti per ...