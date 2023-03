Rachele Mussolini e il manager Anastasio che copia i discorsi del Duce: «È un amico di famiglia ma ha sbagliato» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rachele Mussolini, nipote del Duce, è consigliera comunale a Roma con Fratelli d’Italia. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggi ricostruisce l’ascesa e la caduta di Claudio Anastasio, il manager di 3-I che ieri si è dimesso dopo aver inviato una mail che parafrasava il discorso di Benito dopo l’omicidio Matteotti. Premettendo che è stata lei a presentarlo a Giorgia Meloni: «Lo conosco da 30 anni. Eravamo ragazzini, dirimpettai nello stesso palazzo a Talenti». Rachele dice che Anastasio ha frequentato suo padre Romano. Ma era amico anche di sua zia Edda Mussolini e di zio Vittorio: «Con la mail ha compiuto un imperdonabile errore. Ha fatto bene a dimettersi». Anche se Anastasio è «un genio nel suo campo! Si era ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023), nipote del, è consigliera comunale a Roma con Fratelli d’Italia. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggi ricostruisce l’ascesa e la caduta di Claudio, ildi 3-I che ieri si è dimesso dopo aver inviato una mail che parafrasava il discorso di Benito dopo l’omicidio Matteotti. Premettendo che è stata lei a presentarlo a Giorgia Meloni: «Lo conosco da 30 anni. Eravamo ragazzini, dirimpettai nello stesso palazzo a Talenti».dice cheha frequentato suo padre Romano. Ma eraanche di sua zia Eddae di zio Vittorio: «Con la mail ha compiuto un imperdonabile errore. Ha fatto bene a dimettersi». Anche seè «un genio nel suo campo! Si era ...

