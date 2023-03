Questo video di un carro armato con una sigla neonazista è falso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 27 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un breve video (di circa tre secondi) che mostra un treno merci carico di carri armati. A un certo punto, su uno di essi compare rapidamente la scritta «14 / 88». Il filmato è accompagnato da un testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, che afferma che il codice 14/88 è un rimando simbolico al neonazismo e che questa scritta sarebbe comparsa in «una colonna di carri armati verso l’Ucraina» ripresa nella città tedesca di Mannheim. Si tratta di un contenuto video modificato, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, il codice 14/88 è in effetti un simbolo numerico diffuso nei gruppi neonazisti. Il numero 14 rimanda allo slogan “14 Words” (in italiano, “14 parole”) del terrorista di estrema destra statunitense David Lane, deceduto nel 2007, che ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 27 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un breve(di circa tre secondi) che mostra un treno merci carico di carri armati. A un certo punto, su uno di essi compare rapidamente la scritta «14 / 88». Il filmato è accompagnato da un testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, che afferma che il codice 14/88 è un rimando simbolico al neonazismo e che questa scritta sarebbe comparsa in «una colonna di carri armati verso l’Ucraina» ripresa nella città tedesca di Mannheim. Si tratta di un contenutomodificato, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, il codice 14/88 è in effetti un simbolo numerico diffuso nei gruppi neonazisti. Il numero 14 rimanda allo slogan “14 Words” (in italiano, “14 parole”) del terrorista di estrema destra statunitense David Lane, deceduto nel 2007, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Possiamo lavorare tutti insieme almeno sulla riduzione delle liste di attesa del SSN?! O anche questo è di destra o… - marattin : Sulle case green, in Italia destra e sinistra sbagliano entrambe. Anche su questo, siamo orgogliosamente un’altra c… - raffaellapaita : “Il governo Meloni ha dimostrato sulla tragedia di Cutro un atteggiamento disumano. Serve una strategia europea, co… - eltucusalamanca : RT @brunolonghi7: Questo fenomeno si verifica ( per 36 sec) una volta all’anno, al Perigeo, quando la Luna è più vicina alla - ccaamile : RT @DrApocalypse: Tommaso Zorzi in lacrime dinanzi all’ultimo attacco del governo Meloni alle famiglie arcobaleno. “Io ragazzo gay voglio e… -