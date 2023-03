Questo documento su un «nuovo ordine mondiale» deciso dall’Onu è falso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 22 febbraio 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di un presunto documento in inglese su cui compare il simbolo delle Nazioni Unite intitolato New World Order, UN agenda 21/2030 Mission Goals (in italiano, “nuovo ordine mondiale, Obiettivi della missione Agenda ONU 21/2030”). Il testo consiste di una lista di 23 punti, come ad esempio «governo unico mondiale», ritiro del contante, «fine della sovranità nazionale», fine della privacy e della proprietà privata, «depopolamento: controllo della crescita e della densità della popolazione», «vaccinazione multipla obbligatoria». Si tratta di una notizia falsa. L’immagine oggetto di analisi, che circola online almeno dal 2020, mostra un testo attribuito falsamente alle Nazioni Unite. Contattata da diversi siti di fact-checking, una portavoce ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 22 febbraio 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di un presuntoin inglese su cui compare il simbolo delle Nazioni Unite intitolato New World Order, UN agenda 21/2030 Mission Goals (in italiano, “, Obiettivi della missione Agenda ONU 21/2030”). Il testo consiste di una lista di 23 punti, come ad esempio «governo unico», ritiro del contante, «fine della sovranità nazionale», fine della privacy e della proprietà privata, «depopolamento: controllo della crescita e della densità della popolazione», «vaccinazione multipla obbligatoria». Si tratta di una notizia falsa. L’immagine oggetto di analisi, che circola online almeno dal 2020, mostra un testo attribuito falsamente alle Nazioni Unite. Contattata da diversi siti di fact-checking, una portavoce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Ringrazio l'Avvocato @GiorgioSpallone per la bella chiacchierata di questo pomeriggio. Evidenzierei due cose: - se… - LucaGermano16 : @Mauro_Gilli Questo documento è bello BROAD (non si legge come si scrive!) - simonesacq : @fi_ip_ogentili Guarda è pure un documento ben fatto, ci sono studi di settore, roba idrogeologica, proiezioni sui… - MarcoComelli1 : @HeartbeatMac @stebaraz Ma i documento dei servizi che direbbero il contrario è questo articolo qua? Docenti e atti… - giovann04040087 : @davidemarchiani hanno rotto le palle. in realtà non si è certi dell'identità della madre di Leonardo. e poi... questo documento dov'è? -