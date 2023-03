Question time per Meloni, alla Camera primo faccia a faccia con Schlein (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Giorgia Meloni attesa oggi alle 15.00 alla Camera per il Question time. La presidente del Consiglio dovrà rispondere, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, salario minimo. E proprio sul fronte della retribuzione minima a intervenire sarà Elly Schlein: tra la premier e la neo leader del Pd sarà il primo faccia a faccia in Aula. In particolare, la segretaria dem incalzerà la presidente Meloni su “quali siano le ragioni della contrarietà alla sperimentazione del salario minimo legale, tenuto conto della mancata adozione di misure alternative, nonché di interventi volti a migliorare realmente la condizione delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Giorgiaattesa oggi alle 15.00per il. La presidente del Consiglio dovrà rispondere, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, salario minimo. E proprio sul fronte della retribuzione minima a intervenire sarà Elly: tra la premier e la neo leader del Pd sarà ilin Aula. In particolare, la segretaria dem incalzerà la presidentesu “quali siano le ragioni della contrarietàsperimentazione del salario minimo legale, tenuto conto della mancata adozione di misure alternative, nonché di interventi volti a migliorare realmente la condizione delle ...

