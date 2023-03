Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilRealista3 : RT @Capezzone: Io ve lo dico, così siete già pronti prima che la noia vi prenda alla gola. Titoli delle pagine politiche di domani: “E Schl… - TV7Benevento : Question time per Meloni, alla Camera primo faccia a faccia con Schlein - - carlottasiani1 : RT @Capezzone: Io ve lo dico, così siete già pronti prima che la noia vi prenda alla gola. Titoli delle pagine politiche di domani: “E Schl… - BinaryOptionEU : RT 'Giorgia Meloni attesa oggi alle 15.00 alla Camera per il question time: il presidente del Consiglio dovrà rispo… - CBinnella : RT @Capezzone: Io ve lo dico, così siete già pronti prima che la noia vi prenda alla gola. Titoli delle pagine politiche di domani: “E Schl… -

Giorgia Meloni attesa oggi alle 15.00 alla Camera per il. La presidente del Consiglio dovrà rispondere, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, salario minimo. E proprio sul fronte della retribuzione minima ...Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha infatti presentato nell'ultimo consiglio comunale unper chiedere alla giunta di risolvere il contratto legato al cantiere. Una ...Nelprevisto oggi alla Camera, occasione del primo faccia a faccia Meloni - Schlein , il tema scelto dalla segretaria del Pd non sarà l'immigrazione ma il salario minimo, tema su cui ...

Question time per Meloni, alla Camera primo faccia a faccia con Schlein Adnkronos

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Per il question time di oggi alla Camera il Gruppo del Pd ha presentato un’interrogazione sull’introduzione del salario minimo e sul tema dell’ampliamento del congedo ...Giorgia Meloni attesa oggi alle 15.00 alla Camera per il question time. La presidente del Consiglio dovrà rispondere, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, ...