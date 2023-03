Question time, confronto tra Meloni e Schlein. Il Premier: “Il salario minimo non è una soluzione”. La segretaria Pd: “Insensibili” [VIDEO] (Di mercoledì 15 marzo 2023) confronto Meloni Schlein in Parlamento, scintille, battute, risposte e contro-risposte. Di solito si sono sempre beccate a distanza, ma oggi per la prima volta in assoluto le due donne più importanti d’Italia, almeno riconosciute come tali, si sono trovate una davanti l’altra e non si sono risparmiate. Accalorata e di slancio la segretaria del Pd, ... Question time, confronto tra Meloni e Schlein. Il Premier: “Il salario minimo non è una soluzione”. La segretaria Pd: “Insensibili” VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)in Parlamento, scintille, battute, risposte e contro-risposte. Di solito si sono sempre beccate a distanza, ma oggi per la prima volta in assoluto le due donne più importanti d’Italia, almeno riconosciute come tali, si sono trovate una davanti l’altra e non si sono risparmiate. Accalorata e di slancio ladel Pd, ...tra. Il: “Ilnon è una”. LaPd: “TAG24.

