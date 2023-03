Questa è la nuova tuta spaziale della missione Artemis III che ripoterà l’umanità sulla Luna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarà fatta in Mylar e Kevlar, garantirà più movimenti agli astronauti e nella sua realizzazione è intervenuta anche la costumista della serie di Apple TV+ "For All Mankind".... Leggi su dday (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarà fatta in Mylar e Kevlar, garantirà più movimenti agli astronauti e nella sua realizzazione è intervenuta anche la costumistaserie di Apple TV+ "For All Mankind"....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Questa mattina a Ponte (Benevento), per l’avvio degli scavi per la galleria “Telese – Vitulano” per la nuova Linea… - barbierichef : Ragazzi, oggi riparte #sifacosì! Iniziamo questa nuova stagione con un piatto semplice ma pazzesco, perfetto quan… - MarianoGiustino : Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nu… - mattiamattiaaa : RT @ODNDItalia: Questa sera, #15marzo h. 20, su @radiondadurto, 'Se non li conoscete'. A cura di @ODNDItalia - Azione antifa Brescia. 45° d… - gginttonic : questa diventerà la mia nuova droga io non sto scherzando -