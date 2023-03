Quentin Tarantino potrebbe aver scelto il suo ultimo film | il progetto intitolato The Movie Critic

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuove indiscrezioni sostengono che l'disi intitolerà Thee la storia sarà ambientata nel passato.sembratrovato il suo: ildovrebbe intitolarsi Thee le riprese dovrebbero svolgersi in autunno. Attualmente, secondo The Hollywood Reporter, il lungometraggio non avrebbe ancora trovato lo studio che si occuperà della produzione, tuttavia lo script sta venendo proposto ai possibili finanziatori. La trama di Theè avvolta dal mistero, ma ildovrebbe essere ambientato negli anni '70 e ...

