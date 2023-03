Quentin Tarantino: il suo decimo e ultimo film sarà The Film Critic (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hollywood Reporter spiega che il regista ha terminato la sceneggiatura di quello che sarà il suo ultimo Film, le cui riprese inizieranno con molta probabilità in autunno Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hollywood Reporter spiega che il regista ha terminato la sceneggiatura di quello cheil suo, le cui riprese inizieranno con molta probabilità in autunno

