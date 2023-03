Quentin Tarantino ha deciso quale sarà il suo ultimo film: “The Movie Critic” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quentin Tarantino e l’ultimo film. In autunno il regista torna sul set per “The Movie Critic”, il suo decimo e ultimo progetto. Ecco tutto quello che sappiamo (foto Ansa). Che ne faccia davvero solo dieci e poi spenga la macchina da presa, è tutto da vedere. Ma è vero che ha sempre sostenuto di avere un numero finito di film che era in grado di fare. E che ne avrebbe fatti 10 entro i 60 anni e poi basta. Quentin Tarantino di pellicole ne ha girate finora 9 (Kill Bill lo si intende un unico film). E lunedì 27 marzo compirà 60 anni. Lo scoop dell’Hollywood Reporter è che il regista è pronto a tornare sul set il prossimo autunno per girare The Movie Critic. Di cui ha già scritto la sceneggiatura. “The ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 marzo 2023)e l’. In autunno il regista torna sul set per “TheCritic”, il suo decimo eprogetto. Ecco tutto quello che sappiamo (foto Ansa). Che ne faccia davvero solo dieci e poi spenga la macchina da presa, è tutto da vedere. Ma è vero che ha sempre sostenuto di avere un numero finito diche era in grado di fare. E che ne avrebbe fatti 10 entro i 60 anni e poi basta.di pellicole ne ha girate finora 9 (Kill Bill lo si intende un unico). E lunedì 27 marzo compirà 60 anni. Lo scoop dell’Hollywood Reporter è che il regista è pronto a tornare sul set il prossimo autunno per girare TheCritic. Di cui ha già scritto la sceneggiatura. “The ...

