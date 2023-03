“Quel maledetto tumore ha avuto la meglio”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: fan disperati (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morto Bob Goody, attore britannico e co-sceneggiatore della commedia Wilderness Road della BBC1 del 1985. L’uomo è scomparso all’età di 71 anni. L’artista era malato da tempo di tumore e si è spento per sempre il 5 marzo, ma si è saputo soltanto adesso del suo decesso. Nato a Brighton nel 1951, Goody si è formato alla RADA ed è diventato noto come attore e poeta carismatico. Ha diretto il suo spettacolo di sketch per bambini ITV, Smith & Goody negli anni ’80 con lo scrittore e comico Mel Smith, prima di scrivere “Wilderness Road”, una sitcom ambientata in uno squallido pub londinese, con Richard Cottan. Nella sua lunghissima lista di apparizioni, Goody è stato visto in: Bleak House , EastEnders , Lovejoy , Lock Stock e lo spin-off ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)nel mondo dele del teatro: èBob Goody,britannico e co-sceneggiatore della commedia Wilderness Road della BBC1 del 1985. L’uomo è scomparso all’età di 71 anni. L’artista era malato da tempo die si è spento per sempre il 5 marzo, ma si è saputo soltanto adesso del suo decesso. Nato a Brighton nel 1951, Goody si è formato alla RADA ed è diventato noto comee poeta carismatico. Ha diretto il suo spettacolo di sketch per bambini ITV, Smith & Goody negli anni ’80 con lo scrittore e comico Mel Smith, prima di scrivere “Wilderness Road”, una sitcom ambientata in uno squallido pub londinese, con Richard Cottan. Nella sua lunghissima lista di apparizioni, Goody è stato visto in: Bleak House , EastEnders , Lovejoy , Lock Stock e lo spin-off ...

