Quattro lavoratori in nero in due imprese | denunciati i responsabili

(Di mercoledì 15 marzo 2023) e multati per con sanzioni amministrative di oltre 28mila euroinin due, i Carabinieri hanno denunciato idelle due attività.privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito dei controlli effettuati presso duedi Bagnoli Irpino da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno operato congiuntamente con i colleghi della locale Stazione. Nella circostanza, i militari hanno riscontrato delle irregolarità relative sia all’obbligo della sottoposizione a visita medica sia all’assunzione di. Oltre a sanzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VisitsAngel : RT @Peppe24245235: Gli introvabili, mancano quattro lavoratori su dieci così l’Italia perde 15 miliardi di Pil #Crotone #Calabria Provate… - albertobrogi : @Charlotte191075 @MariuzzoAndrea ah ma non c'è dubbio chi ha tre o quattro case vive di rendita facendo pagare uno… - carrello_O : Su @MilanoFinanza vi spiego come funziona la settimana di 4 giorni lavorativi (32 ore a parità di retribuzione) di… - alesscris : @SandroAra1 @francofontana43 @corriereroma Comunque un Giudice che guadagna dal doppio al triplo di un collega tede… - algablu : RT @Antonel98214521: NEGRIERI. Questo sono. Un branco di schiavisti. E tentano di celare il loro sporco traffico con una retorica arcobalen… -

... o addirittura con temporanei cambi di doppiaggio quando isi erano ammalati proprio di ... dato chesettimane non sono poche e potrebbero anche raddoppiare se la situazione non ...... con un piano di lavoro basato supassaggi principali: un'indagine conoscitiva e ... non 'solo' il commercio, non 'solo' le attività produttive, ma ad esempio anche i residenti, i, i ...Lunedì è stato il turno deidi terra e del personale di sicurezza aeroportuali che hanno bloccatoscali facendo cancellare centinaia di voli. Leggi Anche Pronto Soccorso al ...

Due imprese avevano quattro lavoratori in nero Retesei

Mercoledì 15 marzo, intorno alle 6:15 del mattino, quattro auto si sono scontrate sulla statale 121 ... che precede l’uscita di tantissime persone per raggiungere i posti di lavoro.Rafael Torcasio, 63 anni, non rispondeva al telefono. Il pm valuta l'autopsia Luni – Lo ha trovato senza vita suo figlio, andato a vedere come mai non rispondesse più al telefono. Lu i era a terra, ri ...