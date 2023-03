Quarti di Champions League: data dei sorteggi, possibile avversarie Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli si è qualificato ai Quarti di finale di Champions League, venerdì 17 marzo ci saranno i sorteggi alle ore 12. Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. I sorteggi in realtà saranno tre: per i Quarti di finale, per le semifinali (abbinando i Quarti di finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. I sorteggi saranno trasmessi anche da Prime Video. Champions League: avversare Napoli ai ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsi è qualificato aidi finale di, venerdì 17 marzo ci saranno ialle ore 12. Ilo si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. Iin realtà saranno tre: per idi finale, per le semifinali (abbinando idi finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. Isaranno trasmessi anche da Prime Video.: avversareai ...

