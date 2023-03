Quanto può dilatarsi la cervice? Lo mostra bene questo video (Di mercoledì 15 marzo 2023) La cervice, ovvero la parte più bassa dell’utero, è molto elastica ed è in grado di dilatarsi in modo notevole. Una caratteristica anatomica che permette la fuoriuscita del bambino durante il parto. Ma Quanto si può dilatare esattamente? Un video apparso su Instagram mostra i vari stadi di dilatazione della cervice, da 1 centimetro fino a 10 centimetri. La dilatazione massima è raggiunta dalla cervice nel momento del parto. In prossimità della nascita del bambino, la cervice si assottiglia e si allunga, dilatandosi sempre più in modo che il bambino possa venire alla luce. Questa maturazione cervicale può iniziare giorni o addirittura settimane prima del parto. Il processo di dilatazione è attentamente monitorato dal personale sanitario, perché indica ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 marzo 2023) La, ovvero la parte più bassa dell’utero, è molto elastica ed è in grado diin modo notevole. Una caratteristica anatomica che permette la fuoriuscita del bambino durante il parto. Masi può dilatare esattamente? Unapparso su Instagrami vari stadi di dilatazione della, da 1 centimetro fino a 10 centimetri. La dilatazione massima è raggiunta dallanel momento del parto. In prossimità della nascita del bambino, lasi assottiglia e si allunga, dilatandosi sempre più in modo che il bambino possa venire alla luce. Questa maturazione cervicale può iniziare giorni o addirittura settimane prima del parto. Il processo di dilatazione è attentamente monitorato dal personale sanitario, perché indica ...

