Quanto guadagnerà il Napoli con l’accesso ai quarti di Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli si è imposto nella sfida di questa sera contro l’Eintracht Francoforte raggiungendo un traguardo storico. Il 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona porta gli azzurri di Luciano Spalletti ai quarti di finale di Champions League: un risultato mai raggiunto dal club partenopeo in tutta la sua storia. Un momento importante per la squadra di Aurelio De Laurentiis, che regalerà gioia ai tifosi senza dubbio, ma che significherà anche guadagni importanti nelle casse del club. FOTO: Imago, Napoli Le cifre guadagnate dal Napoli con i quarti La suddivisione degli importi della UEFA, dopo la fase a gironi, è articolata nel modo seguente: 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale 10,6 milioni per la qualificazione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsi è imposto nella sfida di questa sera contro l’Eintracht Francoforte raggiungendo un traguardo storico. Il 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona porta gli azzurri di Luciano Spalletti aidi finale di: un risultato mai raggiunto dal club partenopeo in tutta la sua storia. Un momento importante per la squadra di Aurelio De Laurentiis, che regalerà gioia ai tifosi senza dubbio, ma che significherà anche guadagni importanti nelle casse del club. FOTO: Imago,Le cifre guadagnate dalcon iLa suddivisione degli importi della UEFA, dopo la fase a gironi, è articolata nel modo seguente: 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale 10,6 milioni per la qualificazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raffaelo_Sanzio : @Emanuele676 @mariannaaprile Chi ha parlato di dare soldi ai datori di lavoro? Il datore di lavoro guadagnerà tanto… - lilli78676779 : @vincefrancesco posso dire che BUSINESS IS BUSINESS..e voi sapete benissimo quanto anche suo figlio ci ha guadagnat… - fabiovalenza : @venis_77 @antonellocapor2 Oltre la frustrazione c'è di più a quanto leggo. Per me possono fare tutte le leggi che… - toncor444 : @MeNeFrego___ Beh. Ci è nata, ci è cresciuta. Ne trovi a vagoni di italiani che dicono che qui si sta male ma rima… - TheChain1974 : @cristinagauri È italiana e guadagnerà tanto quanto prendeva in Turchia, quindi!? -

Paola Egonu, ingaggio da un milione, ma quanto guadagnano le altre del volley in Italia Il gap è impressionante La pantera azzurra torna a giocare dalle nostre parti e dopo una sola stagione in Turchia. Sul piatto un altro contratto milionario, con cui ha già dimenticato i crucci sull'Italia razzista. Pecunia ... Irpef 2023: come cambiano le aliquote e chi ci guadagna Come cambieranno e chi ci guadagnerà di più Irpef 2023: come cambiano le aliquote e chi ci ... Le due ipotesi di accorpamento Irpef 2023: per quanto riguarda tale accorpamento sarebbero in particolare ... NBA, che serata per Isaiah Hartenstein: 700.000 dollari guadagnati in una volta sola E non è finita qui: secondo quanto riportato dal sito Spotrac, Hartenstein guadagnerà ulteriori 350.000 dollari in caso di qualificazione ai playoff , che i Knicks possono dare quasi per assodata ... La pantera azzurra torna a giocare dalle nostre parti e dopo una sola stagione in Turchia. Sul piatto un altro contratto milionario, con cui ha già dimenticato i crucci sull'Italia razzista. Pecunia ...Come cambieranno e chi cidi più Irpef 2023: come cambiano le aliquote e chi ci ... Le due ipotesi di accorpamento Irpef 2023: perriguarda tale accorpamento sarebbero in particolare ...E non è finita qui: secondoriportato dal sito Spotrac, Hartensteinulteriori 350.000 dollari in caso di qualificazione ai playoff , che i Knicks possono dare quasi per assodata ... Medico della mutua, ecco quanto guadagna per ogni paziente: la ... Grantennis Toscana