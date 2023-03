Quanti soldi ha guadagnato l’Inter con la qualificazione ai quarti? Montepremi milionario per la Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) l’Inter ce l’ha fatta. Lo 0-0 soffertissimo dell’Estadio Do Dragao ha permesso alla compagine nerazzurra di tornare ai quarti di finale della Champions League dopo ben 12 anni (all’epoca arrivò il ko contro lo Schalke 04) con un doppio ottimo risultato. Sul campo la squadra di mister Simone Inzaghi ha dimostrato di poter valere le prime otto del Continente, mentre dal punto di vista economico questo traguardo porterà decisi benefici alle casse del club milanese. Andiamo a Quantificarli. l’Inter ha già messo in tasca un discreto gruzzolo in questa edizione. Partendo dai 15,64 milioni per il bonus partecipazione ed i 15,9 milioni dovuti al ranking decennale/storico. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi, ovvero poco meno di 10 milioni, considerando anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023)ce l’ha fatta. Lo 0-0 soffertissimo dell’Estadio Do Dragao ha permesso alla compagine nerazzurra di tornare aidi finale delladopo ben 12 anni (all’epoca arrivò il ko contro lo Schalke 04) con un doppio ottimo risultato. Sul campo la squadra di mister Simone Inzaghi ha dimostrato di poter valere le prime otto del Continente, mentre dal punto di vista economico questo traguardo porterà decisi benefici alle casse del club milanese. Andiamo aficarli.ha già messo in tasca un discreto gruzzolo in questa edizione. Partendo dai 15,64 milioni per il bonus partecipazione ed i 15,9 milioni dovuti al ranking decennale/storico. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi, ovvero poco meno di 10 milioni, considerando anche ...

