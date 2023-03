Quando esce la seconda parte di LOL 3: data e anticipazioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La domanda se la pongono tutti i fan del prodotto televisivo di Amazon Prime Video, che sono curiosi di capire quale sarà il vincitore di questa edizione del programma. Tornato in onda, da subito ha attirato l’attenzione dei telespettatori più fidelizzati. Non solo grandi nomi di comici inseriti nel ruolo di concorrenti del gioco (lo storico Nino Frassica per esempio), ma anche la riconferma di Fedez e Frank Matano alla conduzione dello show. Quando esce la seconda parte di Lol 3? Come le precedenti stagioni del programma, anche questa edizione si è contraddistinta nella divisione in due tranche delle puntate televisive: una prima parte con quattro puntate uscite il 9 marzo, mentre l’altra metà che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 16 marzo 2023. Una strategia, per intenderci, del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La domanda se la pongono tutti i fan del prodotto televisivo di Amazon Prime Video, che sono curiosi di capire quale sarà il vincitore di questa edizione del programma. Tornato in onda, da subito ha attirato l’attenzione dei telespettatori più fidelizzati. Non solo grandi nomi di comici inseriti nel ruolo di concorrenti del gioco (lo storico Nino Frassica per esempio), ma anche la riconferma di Fedez e Frank Matano alla conduzione dello show.ladi Lol 3? Come le precedenti stagioni del programma, anche questa edizione si è contraddistinta nella divisione in due tranche delle puntate televisive: una primacon quattro puntate uscite il 9 marzo, mentre l’altra metà che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 16 marzo 2023. Una strategia, per intenderci, del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaBombetta76 : Quando la fantasia di complotto resta tra le pagine web, le chat dei forum e i post di telegram appare solo un feno… - AlbertoBagnai : Si evidenzia il tema (reso evidente sui social da alcune loquaci latecomers) della Chiesa che apparentemente non c’… - FastidiosoMe : @FValguarnera @AngeGiambelluca @fulvialeopardi @ferrazza al di la di facili ironie,la domanda è SEMPLICE:se un bamb… - elisabe82839146 : @Alessan04853971 @Whereverigo2202 Le dice che quando esce deve dargli un bacio non puo’ fare come le pare poi lei d… - ccombercat : @MetalHe69092042 ...?????? il tutto quando in contemporanea esce questa notizia....???????????? Ma allora...?????? -