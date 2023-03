Quali sono gli oriundi già convocabili per l’Italia? Roberto Mancini ha la prima scelta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mateo Retegui è stato il primo ma molto probabilmente non sarà l’ultimo. L’oriundo, convocato da Roberto Mancini per risollevare le sorti dell’attacco azzurro che negli ultimi tempi non ha dato grandi soddisfazioni, è solo uno dei tanti calciatori col doppio passaporto che il commissario tecnico sta monitorando con grande attenzione per aggiungere Qualità al gruppo azzurro. E se l’italo-argentino potrebbe fare il suo esordio già il 23 marzo contro l’Inghilterra allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella gara valida per le Qualificazioni ad Euro 2024, presto potrebbe toccare ad altri. Scopriamo a chi. Da Carboni a Strefezza, quanta Qualità Gli oriundi sparsi per il mondo che potrebbero far comodo alla Nazionale azzurra sono tanti. Il primo, a dire il vero, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mateo Retegui è stato il primo ma molto probabilmente non sarà l’ultimo. L’oriundo, convocato daper risollevare le sorti dell’attacco azzurro che negli ultimi tempi non ha dato grandi soddisfazioni, è solo uno dei tanti calciatori col doppio passaporto che il commissario tecnico sta monitorando con grande attenzione per aggiungeretà al gruppo azzurro. E se l’italo-argentino potrebbe fare il suo esordio già il 23 marzo contro l’Inghilterra allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella gara valida per leficazioni ad Euro 2024, presto potrebbe toccare ad altri. Scopriamo a chi. Da Carboni a Strefezza, quantatà Glisparsi per il mondo che potrebbero far comodo alla Nazionale azzurratanti. Il primo, a dire il vero, ...

