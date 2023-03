Quacivi (Sogei): "Servono servizi Pa semplici e agili per il cittadino" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Servono servizi Pa semplici e agili per il cittadino". A sottolinearlo è stato l'amministratore delegato di Sogei, Andrea Quacivi, nel corso del suo intervento oggi al confronto "La Rivoluzione del Cloud" organizzato oggi dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia. "Oggi grazie alle tecnologie - ha argomentato l'ad di Sogei- siamo arrivati ad un punto in cui bisogna ripensare al futuro andando a costruire un'esperienza di piattaforma Cloud concentrandoci e chiedendoci come si possano costruire momenti di semplificazione" nell'ottica "del cittadino, nel rapporto che deve diventare agile fra lo Stato ed il cittadino" costruendo "servizi abilitanti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Paper il". A sottolinearlo è stato l'amministratore delegato di, Andrea, nel corso del suo intervento oggi al confronto "La Rivoluzione del Cloud" organizzato oggi dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia. "Oggi grazie alle tecnologie - ha argomentato l'ad di- siamo arrivati ad un punto in cui bisogna ripensare al futuro andando a costruire un'esperienza di piattaforma Cloud concentrandoci e chiedendoci come si possano costruire momenti di semplificazione" nell'ottica "del, nel rapporto che deve diventare agile fra lo Stato ed il" costruendo "abilitanti".

