Putin, professione scafista (Di mercoledì 15 marzo 2023) A volte rimango basita da questo governo. Adesso l’invasione di migranti è colpa dei russi. Ma si può sparare delle balle così?Alessia Montautivia email Gentile lettrice, ormai è certo: l’ondata di migranti ha un mandante che si chiama Putin. Lo assicura il ministro Crosetto e pare non avesse bevuto neanche un bicchiere di Barbera. Lo ha ripetuto il ministro Tajani, perché è astemio e l’ha saputo da Crosetto. Certo, Putin è furbo e per non esporsi ha mandato avanti Giuseppe Conte, il quale infatti è stato visto scorrazzare in cammello per l’Africa nera, arruolando eserciti di poveracci pronti a raggiungere la Libia in mano ai russi e da lì imbarcarsi per mettere in difficoltà Giorgia e il suo governello della Garbatella. Prigozhin, il patron della Wagner, l’esercito mercenario russo, ha detto: “Ma di che diavolo stanno blaterando? Noi abbiamo ben altri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A volte rimango basita da questo governo. Adesso l’invasione di migranti è colpa dei russi. Ma si può sparare delle balle così?Alessia Montautivia email Gentile lettrice, ormai è certo: l’ondata di migranti ha un mandante che si chiama. Lo assicura il ministro Crosetto e pare non avesse bevuto neanche un bicchiere di Barbera. Lo ha ripetuto il ministro Tajani, perché è astemio e l’ha saputo da Crosetto. Certo,è furbo e per non esporsi ha mandato avanti Giuseppe Conte, il quale infatti è stato visto scorrazzare in cammello per l’Africa nera, arruolando eserciti di poveracci pronti a raggiungere la Libia in mano ai russi e da lì imbarcarsi per mettere in difficoltà Giorgia e il suo governello della Garbatella. Prigozhin, il patron della Wagner, l’esercito mercenario russo, ha detto: “Ma di che diavolo stanno blaterando? Noi abbiamo ben altri ...

