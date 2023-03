“Purtroppo lo hanno confermato”. Carolyn Smith e la malattia: “Ho paura di farmi male” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Carolyn Smith e la malattia. Il giudice di Ballando con le Stelle torna a parlare della sua situazione di salute dopo l’annuncio di pochi giorni fa. Un momento decisamente estanuante per la coreografa professionista costretta a proseguire la dura lotta contro la grave malattia. Una ricaduta inaspeattata per lei, la confessione preoccupa i fan. Carolyn Smith e il tumore, la confessione dopo la scoperta. Il giudice di Ballando con le Stelle ha sempre provato a mostrare il suo migliore sorriso anche nei momenti più bui. L’annuncio della ricaduta è avvenuto sia attraverso i social sia nel salotto televisivo di Cinque Minuti con Bruno Vespa alla guida del timone. La coreografa professionista è apparsa con i capelli rasati a zero e ancora tanta voglia di combattere per sconfiggere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)e la. Il giudice di Ballando con le Stelle torna a parlare della sua situazione di salute dopo l’annuncio di pochi giorni fa. Un momento decisamente estanuante per la coreografa professionista costretta a proseguire la dura lotta contro la grave. Una ricaduta inaspeattata per lei, la confessione preoccupa i fan.e il tumore, la confessione dopo la scoperta. Il giudice di Ballando con le Stelle ha sempre provato a mostrare il suo migliore sorriso anche nei momenti più bui. L’annuncio della ricaduta è avvenuto sia attraverso i social sia nel salotto televisivo di Cinque Minuti con Bruno Vespa alla guida del timone. La coreografa professionista è apparsa con i capelli rasati a zero e ancora tanta voglia di combattere per sconfiggere il ...

