Puglia, maltempo: allerta anche domani e venerdì per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 16 marzo, per ventotto ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta anche domani e venerdì per vento fino a burrasca e mareggiate <small class="subtitle">Protezione civile, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 6 di, 16 marzo, pertto ore. Si prevedono “venti da forti adai quadranti settentrionali. Possibililungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper , ...

