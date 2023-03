PS Plus: annunciati i nuovi giochi di marzo 2023 per gli abbonamenti Extra e Premium (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sony ha presentato alla community i nuovi titoli che saranno disponibili per PS Plus Extra e Premium a marzo 2023 e non mancano le sorprese Sony ha annunciato la nuova serie di titoli in arrivo nel catalogo giochi per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium, a partire dal 21 marzo 2023. Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks, recentemente annunciato per Xbox, è in arrivo insieme a Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che contiene le remastered per PS5 di Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy. Insomma: si tratta di titoli di sicuro richiamo e questa è solo la proverbiale “punta dell’iceberg”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sony ha presentato alla community ititoli che saranno disponibili per PSe non mancano le sorprese Sony ha annunciato la nuova serie di titoli in arrivo nel catalogoper gli abbonati a PS, a partire dal 21. Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks, recentemente annunciato per Xbox, è in arrivo insieme a Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che contiene le remastered per PS5 di Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy. Insomma: si tratta di titoli di sicuro richiamo e questa è solo la proverbiale “punta dell’iceberg”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

