Protezione Civile, in Campania dalle 14 di oggi allerta meteo per vento forte e mare agitato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio. L’allerta è valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani. Si prevedono in particolare: Venti localmente forti settentrionali, con raffiche. mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regioneha emanato un avviso diper venti forti eagitato sull’intero territorio. L’è valida14 dialle 20 di domani. Si prevedono in particolare: Venti localmente forti settentrionali, con raffiche.o localmente molto agitato, con possibiliggiate lungo le coste esposte. Ladella Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Dall’unità di crisi del Dipartimento abbiamo fatto il punto con territorio e strutture operative dopo le scosse d… - CarloCalenda : 4) Nuovi centri di accoglienza e transito; 5) accordo per relocation in paesi UE prima dell’attribuzione dello stat… - RosarioLavorgna : NAPOLI - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare a… - InfoCilentoWeb : AVVISO VALIDO DALLE 14 DI OGGI #allertameteo - GMorenghi : RT @MRambo29: 150euro a migrante per vivere dentro i container della Protezione Civile. Ecco quanto chiedono le mafie che lucrano sui migr… -