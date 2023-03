Proteste degli anarchici per Cospito, bomba carta contro il Consolato italiano a New York (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non si fermano le Proteste degli anarchici in giro per il mondo contro la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito: dopo gli agguati agli uffici del Consolato italiano di Berlino e Barcellona, adesso è il turno di New York, dove ieri pomeriggio è stata fatta esplodere una bomba carta al 690 di Park Avenue. Responsabile del gesto un gruppo di sette persone, che ha anche acceso diversi fumogeni. La polizia di New York indaga sull’episodio. Alcuni si sono arrampicati sull’impalcatura di un palazzo poco distante e hanno affisso uno striscione con la scritta: “NYC to Milano vive Alfredo Cospito”. L’anarchico è infatti detenuto nel carcere di Opera del capoluogo lombardo. Nelle vicinanze sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non si fermano lein giro per il mondola detenzione al 41 bis di Alfredo: dopo gli agguati agli uffici deldi Berlino e Barcellona, adesso è il turno di New, dove ieri pomeriggio è stata fatta esplodere unaal 690 di Park Avenue. Responsabile del gesto un gruppo di sette persone, che ha anche acceso diversi fumogeni. La polizia di Newindaga sull’episodio. Alcuni si sono arrampicati sull’impalcatura di un palazzo poco distante e hanno affisso uno striscione con la scritta: “NYC to Milano vive Alfredo”. L’anarchico è infatti detenuto nel carcere di Opera del capoluogo lombardo. Nelle vicinanze sono ...

