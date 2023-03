Progetto Re-Move, intesa Comune-Iti Lucarelli dopo il tavolo tecnico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di Benevento ha offerto massima disponibilità e collaborazione all’Istituto tecnico Industriale Bosco Lucarelli per l’attuazione del Progetto ‘Re-Move‘ che si propone il recupero delle stazioni di bike sharing e il potenziamento delle forme di mobilità sostenibile sul territorio cittadino. Questa forma di collaborazione è stata oggetto di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato l’assessore Attilio Cappa, il consigliere Alboino Greco e il dirigente Maurizio Perlingieri per l’Amministrazione di Benevento, la dirigente dell’Iti Maria Gabriella Fedele, i docenti scolastici Antonio Inglese, Armando Calabrese e Antonio Pepe, Pierluigi Mauta (presidente Comunità energetica San Giorgio del Sannio), Salvatore Minicozzi per la Provincia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di Benevento ha offerto massima disponibilità e collaborazione all’IstitutoIndustriale Boscoper l’attuazione del‘Re-‘ che si propone il recupero delle stazioni di bike sharing e il potenziamento delle forme di mobilità sostenibile sul territorio cittadino. Questa forma di collaborazione è stata oggetto di unal quale hanno partecipato l’assessore Attilio Cappa, il consigliere Alboino Greco e il dirigente Maurizio Perlingieri per l’Amministrazione di Benevento, la dirigente dell’Iti Maria Gabriella Fedele, i docenti scolastici Antonio Inglese, Armando Calabrese e Antonio Pepe, Pierluigi Mauta (presidente Comunità energetica San Giorgio del Sannio), Salvatore Minicozzi per la Provincia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Progetto Re-Move, intesa Comune-Iti Lucarelli dopo il tavolo tecnico - - Agenparl : Progetto Re-Move, intesa Comune-Iti Lucarelli dopo il tavolo tecnico - - BisceglieLiveIt : “Move on Bike”, il progetto dell’Asd Cavallaro Onlus dedicato ai residenti di Casa Pegaso - LifeWatchIT : RT @CNRsocial_: ??#CNR100 1923-2023 #centenarioCNR ??#10marzo | ore 10.30 | #Milano ??Presentazione di 'Life on the move', il documentario del… - lifefalkon : RT @CNRsocial_: ??#CNR100 1923-2023 #centenarioCNR ??#10marzo | ore 10.30 | #Milano ??Presentazione di 'Life on the move', il documentario del… -