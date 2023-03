Probabili formazioni Real Madrid-Liverpool | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Benzema c’è | Gakpo titolare?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta di “Anfield”. Ilche domani sera (fischio d’inizio ore 21, arbitra il tedesco Felix Zwayer) scende in campo al “Santiago Bernabeu” diper il ritorno degli ottavi di Champions League ha una missione ben precisa in testa. Non potrebbe essere altrimenti, visto il risultato dell’andata. Una debacle storica per i Reds, incappati nel peggior ko interno della loro storia in Europa. Merito, o colpa, deldi Carlo Ancelotti che quando sente aria di Champions si trasforma in una squadra capace di tutto. Per incitofonate al Manchester City di Pep Guardiola. Se il passaggio del turno non sembra in discussione dopo il 5-2 dell’andata per il, ilcercherà comunque di salvare la ...