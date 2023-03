Probabili formazioni Napoli-Eintracht Francoforte | torna Kim | tre ballottaggi per Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In vista della partita di stasera, Lucianoè ancora alle prese con vari dubbi di formazione e recuperi dell’ultimo minuto. Sorride l’infermeria, infatti Meret e Kim scaldano i motori e puntano ad una maglia da titolare, con il coreano quasi certo della titolarità, mentre l’estremo difensore italiano verrà valutato fino all’ultimo, in caso di forfeit pronto Gollini. In avanti si ripercuote il solito dubbio Lozano-Politano. FOTO: SSCLe scelte diDunque saranno solamente le ultime ore a sciogliere il dubbio in porta, nel classico 4-3-3 di, la difesa sarà comandata da Kim e Rrhamani, mentre sulle fasce agiranno il capitano Giovanni Di Lorenzo e Oliveira, il terzino uruguaino stando alle ultime è il favorito su Mario Rui. A centrocampo l’intoccabile terzetto composto da ...