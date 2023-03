Probabili formazioni Napoli-Eintracht Francoforte | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Tornano Meret | Kim e Lozano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi mercoledì 15 marzo, alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona ilaffronterà l’. La gara, valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23, sarà certamente entusiasmante e regalerà al termine l’accesso tra le prime 8 squadre europee. Già due italiane sono approdate ai quarti: lo scorso 8 marzo il Milan di Pioli dopo aver vinto all’andata per 1-0 e pareggiato per 0-0 al ritorno contro il Tottenham di Antonio Conte, è stata la prima squadra della Penisola a ottenere l’accesso alla fase successiva del massimo torneo europeo per club. Nella serata di ieri invece, l’Inter di Simone Inzaghi, è volata in Portogallo ed è riuscita a mantenere invariato il tabellino marcatori dal primo all’ultimo minuto. Contro il Porto di Conceição il match è terminato 0-0. Fondamentale a ...