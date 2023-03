Primo colpo di pedale per il Team Mtb di Cogliate | domenica in gara ad Arcisate

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 15 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non è più tempo di semplici giri o di allenamenti per ilMtb di19 marzo si torna infatti a competere per i successi che contano nella stagione agonistica. Mtb, la stagione riparte daIlMtbsi scalda per riprendere la stagione agonistica, come spiega il segretario Carmelo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.