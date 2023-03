Primi scontri tra tifosi tedeschi e forze dell’ordine in centro a Napoli | sale la tensione pre partita

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaè esplosa nel pomeriggio, dopo aver aleggiato per l’intera mattinata.tra: in fiamme un’auto della polizia. I poliziotti, in assetto antisommossa, hanno effettuato una carica di alleggerimento in piazza del Gesù. Si contano danni agli arredi dei locali presenti sulla piazza. Il selciato è un tappeto di bottiglie ed altri oggetti. Gli ultrà dell’Eintracht Francoforte sostavano da un po’ nelstorico. Sono alcune ore che la città è “sotto sequestro” del corteo, non autorizzato, deiospiti. Stamattina una legione di ultrà dell’Eintracht – a cui potrebbero essersi aggiunte frange di supporter dell’Atalanta – ha attraversato le vie del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radionapoli_ : UN CALCIO ALLA RADIO 15/03: OGGI IL NAPOLI PUÒ FARE LA STORIA. PRIMI SCONTRI CON GLI ULTRAS TEDESCHI - chapeau_34 : @maurizioluchett @MarcoKappa19 Rispetto pensiero,ma non condivido, se Milan gioca da Milan come ha fatto fino all’i… - antidisfattista : RT @Radio1Rai: #Calcio Stasera la sfida di #ChampionsLeague tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte: una sfida ad alto rischio, vista la pr… - com_notizie : #ChampionsLeague, #NapoliEintracht: primi scontri tra le tifoserie - robertopontillo : RT @Radio1Rai: #Calcio Stasera la sfida di #ChampionsLeague tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte: una sfida ad alto rischio, vista la pr… -

In zona Cesarini il Ministero, guidato dall'esponente politico più criticato in questimesi ... probabilmente ha sottovalutato appieno al situazione, così come accaduto neglitra ultras ...momenti di tensione si sono avuti poco dopo, quando un gruppo di tedeschi che andava in ... da cui inevitabilmente nascerebbero violenti. Gli uomini impegnati per la sicurezza sono ...Nella notte itafferugli: raid vandalico in piazza Bellini Dall'arrivo alla stazione i poliziotti hanno scortato poi i pullman degli ultras dell'Eintracht fino ai rispettivi alberghi. Lungo via ...

Napoli, primi scontri nella notte con i tifosi tedeschi: lancio di razzi ai pullman (VIDEO) Spazio Napoli

17.15 - La situazione sta degenerando nel centro storico di Napoli. Intorno a Piazza del Gesù ci sono stati pesanti scontri tra i tifosi tedeschi e la polizia. Alcuni gruppi di ultras del Napoli hanno ...Dalle 16.30 circa, le vie del centro sono diventate il teatro di scontri tra le opposte fazioni e la polizia ... si erano mossi in corteo dall’hotel dove sono ospitati spostandosi prima sul lungomare ...