Primavera e digestione | i rimedi di Cuure

(Di mercoledì 15 marzo 2023)lancia il nuovo integratore a base di 6 enzimi vegetali per aiutare la“Enzimi Digestivi” Con il cambio di stagione, chi soffre di pigrizia del tratto digestivo può accusare un ulteriore rallentamento della fase post-pasto. È bene intervenire, con un piano di alimentazione mirato e un programma d’integrazione funzionale. Si stima che dal 10 al 20% della popolazione globale soffra spesso di dispepsia funzionale, una situazione che comporta la maggior parte delle volte fastidiose conseguenze come la precoce sensazione di sazietà durante un pasto, oppure la sensazione di stomaco dolorante e gonfio dopo aver mangiato, accompagnato qualche volta da nausea o gonfiore. Le persone che soffrono di dispepsia constatano spesso di digerire male, non una tantum, ma ripetutamente durante i diversi pasti della settimana. A questa situazione, ...