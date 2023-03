Prima Pagina IN Edicola: brivido Inter, Inzaghi rinsalda la panchina (Di mercoledì 15 marzo 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT brivido Inter. Pari col Porto (0-0), ai quarti dopo 12 anni con un finale elettrico. Dumfries salva sulla linea, poi il palo e la traversa fanno tremare i nerazzurri che per 80? hanno tenuto in pugno la gara. Inzaghi esulta: «Le critiche? Risponderò più avanti». TUTTOSPORT Inter, per grazia ricevuta. I nerazzurri gestiscono bene lo 0-0 e il gol di Lukaku nell’andata sino a un finale ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT. Pari col Porto (0-0), ai quarti dopo 12 anni con un finale elettrico. Dumfries salva sulla linea, poi il palo e la traversa fanno tremare i nerazzurri che per 80? hanno tenuto in pugno la gara.esulta: «Le critiche? Risponderò più avanti». TUTTOSPORT, per grazia ricevuta. I nerazzurri gestiscono bene lo 0-0 e il gol di Lukaku nell’andata sino a un finale ...

