Pressione alta, i cibi da evitare e un falso mito: parla il medico (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ipertensione affligge moltissime persone, soprattutto in età avanzata, eppure in pochi sanno veramente come affrontarla. Ecco un utile vademecum. Se è vero che ogni società e ogni epoca ha le sue malattie, tra quelle del nostro tempo c’è sicuramente l’ipertensione. Si tratta di una condizione molto diffusa specialmente tra gli adulti e gli anziani, e che si spiega almeno in parte con lo stile di vita di chi ne soffre, a partire da un’alimentazione sbagliata. I soggetti ipertesi devono limitare il consumo di Hamburger di carne, insaccati e formaggi – (Grantennistoscana.it)Il dott. Natale Di Belardino, primario di cardiologia dell’Ospedale di Anzio, alle testate del gruppo Messaggero spiega che mangiare senza sale non preserva automaticamente dal rischio di ipertensione, fermo restando che “l’associazione sale-ipertensione arteriosa va tenuta presente”, e che occorre prestare massima ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ipertensione affligge moltissime persone, soprattutto in età avanzata, eppure in pochi sanno veramente come affrontarla. Ecco un utile vademecum. Se è vero che ogni società e ogni epoca ha le sue malattie, tra quelle del nostro tempo c’è sicuramente l’ipertensione. Si tratta di una condizione molto diffusa specialmente tra gli adulti e gli anziani, e che si spiega almeno in parte con lo stile di vita di chi ne soffre, a partire da un’alimentazione sbagliata. I soggetti ipertesi devono limitare il consumo di Hamburger di carne, insaccati e formaggi – (Grantennistoscana.it)Il dott. Natale Di Belardino, primario di cardiologia dell’Ospedale di Anzio, alle testate del gruppo Messaggero spiega che mangiare senza sale non preserva automaticamente dal rischio di ipertensione, fermo restando che “l’associazione sale-ipertensione arteriosa va tenuta presente”, e che occorre prestare massima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffaellaLove : Improvvisi cali della vista (fino alla perdita totale), infarto, ictus, battito cardiaco irregolare, emorragie cere… - mauriziogily : @Phastidio @lucianocapone In Svizzera si pagano imposte sulla prima casa. Per cui i numeri ocse li possiamo giocare… - floydian64 : @SalvOasi Srotolate, finché non mi hanno detto che la liquirizia non va d'accordo con la pressione alta ?? - Il_Billa : @stefystidy Sono abituato alla pressione alta ?? - Rache_Amala1908 : HO LA PRESSIONE ALTA E STO PER SVENIRE -