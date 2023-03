Preso a bottigliate e poi colpito in testa con una pietra: così è morto Yassine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Preso a bottigliate e colpito alla testa con una grossa pietra. Sarebbe morto così Yassine Ezzabir, il 25enne di origini marocchine ma residente a Desenzano, Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023)allacon una grossa. SarebbeEzzabir, il 25enne di origini marocchine ma residente a Desenzano,

Brescia, 25enne muore dopo essere stato preso a bottigliate in testa in un parco pubblico: fermato un 30enne Un 25enne è morto in ospedale a Brescia, nella notte tra lunedì e martedì, dopo l'aggressione a colpi di bottiglia in testa avvenuta domenica sera in un parco pubblico della città, in un parco ... 25enne preso a bottigliate in via Creta: è morto nella notte 25enne preso a bottigliate in via Creta a Brescia , è morto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 marzo 2023, 25enne preso a bottigliate in via Creta: il tragico epilogo Un tragico epilogo, il 25enne di ... Ucciso a bottigliate, il sospettato preso in stazione Un 30enne è stato fermato in quanto considerato presunto responsabile della morte di un 25enne.