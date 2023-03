Preservativi e kit per fumare ai bambini | bufera sul fast-food di Vacchi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foodaffairs_it : Filtri, cartine, preservativi e una allusiva “patatina gratis” distribuiti davanti a una scuola media di Roma. E' r… -

C'erano filtri, cartinefiammiferi. Ma ancheaccompagnati da frasi dal tono spiccatamente sessista. Unche ha mandato su tutte le furie i genitori di una scuola media romana. Già, perché i particolari ...Ungratuito con dentro, fiammifericartine lasciato in mano a ragazzini delle scuole medie per pubblicizzare Kebhouze, il fast - food nel quale ha investito anche Gianluca Vacchi , l'......di una studentessa della scuola di via Col di Lana - quel pupazzo colorato distribuiva ai ragazzini delle medie uncon dentro cartine , filtrifiammiferi per fumare, caramelline. ...