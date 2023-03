Preghiera della sera 15 Marzo 2023: “Ricordati Signore della Tua promessa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Ricordati Signore della Tua promessa”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Tua”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina)… - Pontifex_it : Impariamo in questo tempo di #Quaresima a lasciarci formare dallo Spirito Santo, affinché la nostra #preghiera dive… - gianfum : RT @theboss_1908: IMBARAZZANTE @tuttosport il giornale della squadra che in Champions é uscito ai gironi dopo aver perso con Psg(2) Benfica… - scaporrelli : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA E LA TUA PREGHIERA Domani, 16 Marzo, Giovedì della III settimana di Quaresima, la Santa Messa nel Santuario… - Ales66423669 : @Giampy_Ass Prima regola della polizia italiana si usano cannoni ad acqua, lacrimogeni e manganelli solo contro lav… -